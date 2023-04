Isole Canarie | le dieci migliori piscine naturali | vere e proprie Spa a cielo aperto

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) La forza dell’Oceano Atlantico, che bagna l’arcipelago delle, non impedisce di tuffarsi in sicurezza in qualsiasi periodo dell’anno: sulla costa di ciascuna isola ci sono dei luoghi dove gli scogli formano delleche rendono piacevolissima ogni immersione. Sono polle di acqua calma, circondate da rocce, dove resta costante lo scambio dell’acqua che penetra dal mare e le mantiene pulite e trasparenti, tanto che il fondale si vede a occhio nudo. Questi incredibili bacini d’acqua, spesso formati da eruzioni vulcaniche, sono un must per tutti i visitatori che cercano di godere a pieno delle bellezzeofferte dall’arcipelago canario, luoghi unici anche per scattare selfie e foto ricordo. L’acqua dell’oceano Atlantico è naturalmente ricca di elementi benefici per il corpo umano: sali minerali ...