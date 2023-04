Isola | provvedimento per Christopher Leoni | cosa ha fatto e reazione VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Prosegue l'avventura dei naufraghi in Honduras e in questi giorni non sono mancate le difficoltà da affrontare e gli scontri infuocati. Il comportamento di alcuni concorenti inizia ad essere un peso per altri che, stanchi della situazione, non rispiarmiano i duri giudizi. Non avendo a disposizione il fuoco, le tribù continuano a darsi da fare mettendo in campo strategie diverse, ma la mancata lealtà di un naufrago è stata la causa di un richiamo da parte dell'dei Famosi. Come mostrato durante il daytime, c'è stato unper: ha infranto il regolamento.riesce ad accende il fuoco, ma le Tribù sospettano che abbia infranto le regole! #?Quale sarà la verità? ??? pic.twitter.com/XWJhAeS7iE — L'dei Famosi ...