Isola | Ilary Blasi si addormenta in treno a poche ore dalla diretta | «Adrenalina pre-puntata»

(Di lunedì 24 aprile 2023)"carica" per la secondade L'dei Famosi. La conduttrice è stata immortalata mentre viaggia in, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un...

Blasi 'carica' per la seconda puntata de L'dei Famosi . La conduttrice è stata immortalata mentre viaggia in treno, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un pisolino. L'ex moglie di ...Non resta quindi che attendere questa sera con l'appuntamento su Canale 5 con l'dei Famosi in prime time su Canale 5 condotto daBlasi e il supporto dei suoi opinionisti. Condividi su:...attorno al secondo appuntamento all'insegna del reality condotto daBlasi , affiancata in studio dalla coppia di opinionisti formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria . Primo eliminato...

Ilary Blasi, nuovo taglio o parrucca Un VIDEO svela la verità FOTO Corriere dello Sport

L’Isola dei Famosi 2023 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ...Ilary Blasi si gode questo nuovo percorso della sua vita. La conduttrice dell'Isola dei Famosi si è messa alle spalle la separazione con Francesco Totti e si gode la storia con… Leggi ...