Isola dei Famosi | lite tra Corinne e Fiore | provvedimento disciplinare Christopher Leoni | ecco cosa è successo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di nuovi litigi de L’dei2023. Questa volta è il turno diArgento eClery che hanno avuto modo di discutere per colpa di un pezzo di cocco.deitra“Ho trovato un pezzo di cocco che era lì da tre ore. Ho preso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Per concludere ha rotto il silenzio su Enrico Papi , che quest'anno ha il suo stesso ruolo a L'Famosi : 'Un uomo che non si prende mai troppo sul serio'. Inoltre si è detta convinta che il ...Tempo di nuovi litigi de L'Famosi 2023 . Questa volta è il turno di Fiore Argento e Corinne Clery che hanno avuto modo di discutere per colpa di un pezzo di cocco.Famosi, lite tra Corinne e Fiore "Ho ...Il primo verificatosi nelle acque SAR italiane (a circa 20 miglia dall'di Lampedusa) da cui ... il terzo, sempre in area maltese, su cui non si registrano dispersi anche se unonaufraghi è ...

La nota conduttrice Ilary Blasi, durante la puntata di questa sera di Striscia la notizia, ha ricevuto il famosissimo tapiro d'oro da Valerio Stafelli. Il motivo La gaffe fatta durante la prima punta ...Dopo il successo del debutto, secondo appuntamento con l'"Isola dei famosi". A commentare la puntata, insieme alla padrona di Casa Ilary Blasi, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria pronti a dire ...