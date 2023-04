Isola dei Famosi | diretta 24 aprile | ecco chi sarà il primo eliminato Prova epica per Marco Mazzoli e Paolo Noise

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo il successo del debutto, torna in prima serata su Canale 5 la seconda puntata dell'dei. Per i naufraghi è stata una settimana già piena di litigi a causa del cibo e dei faratteri ...

Dopo il successo del debutto, torna in prima serata su Canale 5 la seconda puntata dell'Famosi . Per i naufraghi è stata una settimana già piena di litigi a causa del cibo efaratteri fumantinivip. Questa sera a rischio eliminazione Helena Prestes e Marco Predolin . ...Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Famosi , che andrà in onda stasera lunedì 24 aprile 2023 su Canale 5 . Nell'attesa, Alvin ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua esperienza come inviato del ...Ciò che fa discutere sono soprattutto le reazioni del "Pupone" e della conduttrice de L'Famosi in merito a certe scelte. Il fatto che Bastian fosse entrato nell'ormai famosa villa all'Eur ...

"Isola dei Famosi", tra gli Accoppiados nascono le prime liti per il cibo TGCOM

Dopo il successo del debutto, torna in prima serata su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Per i naufraghi è stata una settimana già piena di litigi a ...Alvin svela quale è il naufrago e l'edizione de L'Isola dei Famosi che lo ha segnato di più. Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera luned ...