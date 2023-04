Isola dei Famosi 2023 | stasera una prova ‘epica’ per la coppia Mazzoli-Noise e il primo eliminato

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Papi, Blasi e Luxuria -dei(foto US Mediaset) L’deicontinua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. Intanto, ecco le anticipazioni della serata.dei: anticipazioni seconda puntata di lunedì 24 aprile In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Ilary Blasi conduce la seconda puntata del reality, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. L’inviato in Honduras a “guidare” i naufraghi è Alvin e una delle prove che coordinerà si preannuncia “epica” e vedrà impegnata la ...