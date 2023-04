Isola dei Famosi 2023 | diretta seconda puntata – Chi sarà il primo eliminato?

(Di lunedì 24 aprile 2023) Papi, Blasi e Luxuria -dei(foto US Mediaset) L’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: lainminuto per minuto 21.44: Breve anteprima.dei: anticipazionidi lunedì 24 aprile Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 ...

Spazio alle Nomination e al verdetto del televoto: chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo CochinosL'di Maiorca è stata la cornice di un evento in cui Philips e AOC hanno presentato nuovi monitor ...che permette di muovere in totale libertà il mouse ed è molto più piccola di quellemonitor ...Per concludere ha rotto il silenzio su Enrico Papi , che quest'anno ha il suo stesso ruolo a L'Famosi : 'Un uomo che non si prende mai troppo sul serio'. Inoltre si è detta convinta che il ...

Ilary Blasi riceve la visita di Valerio Staffelli per la sua consegna di un Tapiro d'Oro per la gaffe sui normodotati e i battibecchi a distanza con Totti.Enrico Papi, attualmente opinionista de L'Isola dei Famosi 2023 insieme a Vladimir Luxuria, sembra essere in procinto di guidare una nuova edizione de La pupa e il secchione. Molti si domandano quanto ...