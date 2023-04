Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni della seconda puntata | prova epica per due concorrenti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stasera su Canale 5 in prima serata torna l'dei: ecco le. Stasera in prima serata su Canale 5 prende il via ladell'dei. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, vedrà i naufraghi affrontare il primo verdetto del televoto, mentre duesi sottoporranno ad una. Enrico Papi e Vladimir Luxuria saranno i commentatoriinsieme alla conduttrice Ilary Blasi, e non mancheranno di esprimere le loro opinioni senza mezzi termini. La serata sarà ricca di sorprese e sfide per i naufraghi. In ...