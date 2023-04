Isola | Cecchi Paone | «Ecco perché Mediaset ha scelto una coppia gay»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non solo sono fidanzati ma anche compagni d'avventura. Alessandroe Simone Antolini sono concorrenti dell'dei Famosi 2023. Lo scorso 17 aprile, giorno dello sbarco in Honduras, hanno festeggiato il loro primo anno di fidanzamento. Sono la primagay nella storia del reality show a parteciparvi e, in una intervista rilasciata a NuovoTv poco prima di partire, il divulgatore scientifico ha spiegato checi teneva tantissimo a farli partecipare insieme. Qual è l'obiettivo della loro presenza? Per Alessandro"è un esempio di televisione utile. Questi sono tempi duri in Italia per le famiglie omogenitoriali. Dovrebbe essere un dato acquisito che esistono le famiglie e non la famiglia". Questo cambierà anche le dinamiche di ...