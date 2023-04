Isola 17 | scintille tra Corinne Cléry e Fiore Argento | “Fai la svampita ma non lo sei per niente!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 aprile 2023) È appena andato in onda il daytime de L’dei Famosi, in cui abbiamo potuto assistere ai primi battibecchi tra i naufraghi in gara. Come è noto, il game mette a dura prova i concorrenti con poche razioni di cibo giornaliere, ma soprattutto, con l’accensione del fuoco, impresa tutt’altro che semplice. Cristopher Leoni però sembrerebbe essere riuscito ad accenderlo in un tempo a dir poco sospetto. Immediatamente, sono partite le accuse da parte di Andrea lo Cicero e Marco Mazzoli. A detta del secondo, Leoni avrebbe dovuto confessare di aver barato: Io non voglio subire un provvedimento per una tua mancanza. È impossibile che in un’ora tu sia riuscito ad accenderlo. Prenditi le tue responsabilità e ammetti di aver sbagliato. Il concorrente brasiliano si è trovato alle strette quando gli è stato chiesto di giurare sui suoi figli di aver usato solo mezzi leciti. A ...