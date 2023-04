Isola 17 | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su isaechia

Andrà in onda questa sera lade L'dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi per la terza edizione consecutiva. In studio, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nelle vesti di opinionisti. In collegamento dall'Honduras Alvin. Ecco cosa vedremo: Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà una prova che si preannuncia epica e che vedrà protagonisti Marco Mazzoli e Paolo Noise. Nel corsoserata, arriva il momentoprima eliminazione di questa edizione: si scoprirà, infatti, chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination. Chi lascerà il gioco?