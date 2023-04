Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 24 04 23

Leggi anche La rivelazione di Pupo su Alfonso Signorini A farle eco Antonella Fiordelisi che, come riporta, si è lasciata andare a un duro sfogo circa la sua esperienza nel reality show ...Intervistato dal settimanale Chi, come riporta, Andrea si è raccontato parlando di questa nuova e incredibile avventura nel programma : Leggi anche La rivelazione di Martina Colombari su ...Parlando in generale del suo ritorno alla vita di tutti i giorni Nikita, come riporta testualmente il sito '', ammette di averci messo un po' di tempo prima di abituarsi: ' Speravo in ...

Amici 22, il riassunto della sesta puntata | Isa e Chia Isa e Chia

Amici 22: l’opinione di Chia sulla sesta puntata del serale. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Ospite nella giornata di ieri a "Casa Chi", l'influencer Nikita Pelizon ha parlato del suo percorso vissuto nella casa del "Grande Fratello Vip".