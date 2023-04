Iran | lo scorso anno quasi 600 impiccagioni | mai così tante dal 2015

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Secondo il rapporto sulla pena di morte in, prodotto per il quindicesimoconsecutivo dall’organizzazione non governativaHuman Rights e da Ensamble contre la peine de morte, nel 2022 sono state eseguite almeno 582 condanne a morte, con un aumento del 75 per cento rispetto alle 333 del 2021. Questi numeri devono essere preceduti da un “almeno”: l’88 per cento di tutte le esecuzioni non è stato reso noto dalle autorità di Teheran ed è stato individuato solo grazie alle informazioni fornite da avvocati, familiari e da altre fonti non governative. La metà delle– questo è il metodo ricorrente di esecuzione delle condanne a morte – ha riguardato il reato di omicidio, il 44 per cento reati di droga. Il ritorno massiccio della forca come unica strategia di contrasto alla droga spiega in larga ...