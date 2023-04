Io valgo E queste 8 cose della mia vita lo dimostrano

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 aprile 2023) Capita a tutti, molto più spesso di quanto vorremmo, di sentirci meno di quello che siamo. Di non riuscire a riconoscere il nostro valore, soprattutto quando abbiamo l’impressione che questo possa smarrirsi in mezzo a tutte le luci che popolano la società dell’apparire. Capita perché siamo insicuri di quello che abbiamo, di quello che siamo, perché abbiamo paura del giudizio degli altri o perché, come è naturale che sia, siamo caduti nella trappola dell’autocommiserazione in seguito all’ennesimo fallimento. Così, tra sensi di colpa e delusione, ci lasciamo prendere dallo sconforto lasciando spazio alla tristezza e alla rabbia di quello che poteva essere e che invece non è stato per colpa nostra dimenticandoci, però, di tutto quello che invece abbiamo conquistato nel tempo con le nostre sole forze. Sono questi i momenti, quelli in cui smettiamo di credere in noi stessi e nel nostro ...