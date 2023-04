Invitata a Firenze preside Usa licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sarà aladella Tallahassee Classical School della Florida,dopo una lezione di storia dell'arte durante la quale aveva statoildi, giudicato pornografico da alcuni genitori. Hope Carrasquilla ha, infatti, accettato l'invito del sindaco Dario Nardella e il 29 aprile sarà a Palazzo Vecchio. "Confondere l'arte con la pornografia è ridicolo e anche offensivo - ha dichiarato il primo cittadino -. Il nudo fa parte dell'arte. I ragazzi non hanno bisogno di censure o crociate ma di un'educazione seria che spieghi cos'e' la storia dell'arte e quanto sia importante per lo sviluppo della civiltà".

Firenze, 24 aprile 2023 – Aveva fatto il giro del mondo la notizia di Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, licenziata dopo una lezione di storia dell'arte du ...