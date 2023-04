Intimissimi Giro Italia | arriva la Giro Box in edizione limitata

(Di lunedì 24 aprile 2023)è l’iniziativa che consente di ottenere in omaggio una speciale box inpensata per ilin collaborazione con il brand della moda maschile di intimo. Come partecipare e cosa si può trovare nella speciale box?, come funziona laBox LaBox si può ottenere semplicemente con un ordine di 69 euro dafino a esaurimento scorte. La novità consente di ottenere un calzino che commemora questadel ...

In occasione del rinnovo della partnership, per il quinto anno consecutivo, diUomo ed'Italia, è stata presentata nella serata di ieri martedì 18 aprile presso lo store diUomo in Galleria Pattari l'iniziativa 'Box'. Un progetto che rafforza ...... la maglia bianca dei giovani ancora "firmata" daUomo in bella evidenza e tanto altro ancora. Negli ultimi 15 anni nessuno ha lasciato il segno suld'Italia come il siciliano, 2 ...Il general manager diUomo Alessandro Soave parla della partnership con ild'Italia: 'Crediamo in questo binomio e abbiamo un'iniziativa speciale per il quinto anno di sponsorizzazione, il GiroBox'

Intimissimi Uomo presenta l’iniziativa Giro Box dedicata al Giro d’Italia Giro d’Italia

In occasione del rinnovo della partnership, per il quinto anno consecutivo, di Intimissimi Uomo e Giro d'Italia, è stata presentata nella serata di ieri martedì 18 aprile presso lo store di Intimissim ...Tra 17 giorni il via della corsa rosa, la prima dopo che il siciliano si è ritirato: "Questa casacca non è solo il futuro, ma anche il presente" ...