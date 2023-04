Inter-Juventus di Coppa Italia | come vederla in TV e streaming

(Di lunedì 24 aprile 2023) In una stagione dai contorni gloriosi per il calciono (con ben 5 squadre del nostro campionato qualificate alle semifinali delle tre coppe europee), la settimana appena iniziata sarà quella decisiva per capire chi si aggiudicherà il primo trofeo nazionale dell’anno. Nelle serate di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile infatti sono in programma le gare di ritorno delle semifinali di, con la presenza di 4 squadre a contendersi l’accesso all’atto conclusivo del torneo (in programma il prossimo mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma). Nel primo dei due incontri l’di Simone Inzaghi (detentrice in carica dopo il trionfo nell’edizione dello scorso anno) proverà ad eliminare ladi Massimiliano Allegri (già finalista proprio dodici mesi fa), mentre nella gara della sera ...

Si sente ormai il tricolore in tasca dopo la vittoria a Torino sullaEnrico Varriale che su twitter già passa alle celebrazioni e scrive: Fioccano le reazioni: '... Un anno, un anno Milan ,...Dai tifosi dell'cori sull'Heysel Sono 171 i tifosi dellache saranno sottoposti a Daspo per cori e insuti razzisti durante la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'. Nel match, dalla curva ......un passo dal sogno e già programma le mosse per il futuro mentre la, oltre alle vicende giudiziarie fuori dal campo, si prepara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l',...

È il risultato dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell'ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha ...Juventus-Inter, la Questura di Torino ha ordinato 171 DASPO ad ultras bianconeri per i cori contro Romelu Lukaku. Juventus-Inter, DASPO per 171 tifosi bianconeri per i cori razzisti contro Lukaku nel ...