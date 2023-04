(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilsi avvicina sensibilmente alla vittoria del terzo, storico,. Battendo la Juventus 0-1 all’Allianz Stadium con gol di Raspadori sul finale del match, gli azzurri si sono messi a pochissimi passi dalche sembrava irraggiungibile all’inizio della Serie A 2022/23. Gli addii di Mertens, Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz eavevano lasciato un senso di profonda amarezza e tanti dubbi ai tifosi del. E proprio l’ex capitano della squadra azzurra, oggi al Toronto FC in MLS, ha voluto mostrare tutta la sua gioia e felicità per il raggiungimento del traguardo storico.pazzo delsui social: il messaggioSui social network Lorenzoha ...

Insigne partecipa al sogno Scudetto del Napoli: parole da brividi Spazio Napoli

