Inquinamento | il Nord Italia resta maglia nera in Europa «Troppe scuole senza aree verdi | azioni urgenti per proteggere i bambini» – Il report

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Pianura Padana è tra le regioni europee con i più alti livelli di particolato, Pm10 e Pm2.5, nell’atmosfera. A confermarlo è l’ultimo rapporto sull’atmosferico pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente, basato su dati definitivi 2021 e preliminari per il 2022. La zona delè inclusa nel gruppo di regioni Ue, soprattutto nell’area centro-orientale, con le più elevate concentrdi particolato, a causa dell’utilizzo del carbone per il riscaldamento e la produzione industriale. Secondo ilè il biossido di azoto, le cui emissioni sono causate principalmente dal traffico, a caratterizzare l’aria «di tutte le più grandi città del Continente», mentre alte concentrdi ozono interessano soprattutto l’e il bacino del ...

A confermarlo è l'ultimo rapporto sull'atmosferico pubblicato dall' Agenzia europea per l'ambiente , basato su dati definitivi 2021 e preliminari per il 2022. La zona delItalia è ......di rilancio delle attività produttive del paese in modo da poterlo presentare ad aziende dele ... ma se poi non si sa come intervenire per combattere l'ambientale e il degrado del ...... che l'Italia si è candidata a ospitare nell'area di una ex - miniera neldella Sardegna. ...00 con Stefano Giovanardi (Planetario di Roma), Antonello Pasini (CNR " Istituto sull'...

Inquinamento, il Nord Italia resta maglia nera in Europa. «Troppe ... Open

BRUXELLES - Ogni anno oltre 1'200 minori in Europa sono vittime dell'inquinamento atmosferico. È la nuova stima dell'Agenzia europea dell'Ambiente (Eea) che, nel suo ultimo rapporto, rileva come il tr ...Appuntamento il 22 aprile al Centro Cicogne. Il progetto, nato per contrastare il cambiamento climatico e tutelare la biodiversità, prevede anche la creazione di aree umide per gli anfibi ...