Innovazioni per sostenibilità | Ferrero-Save the Children ed Enel X premiati da Eiis

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 aprile 2023)X econthesi sono aggiudicate, con un ex aequo, il ‘Best Product: Innovation for Sustainability Summit 2023’ Award, il premio assegnato nell’ambito dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (). Tra le startup selezionate per le loroin ambito economia circolare, il premio Circular South è andato a ReLearn che si occupa di sensoristica per la raccolta differenziata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.