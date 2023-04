Incendio in un box ad Alzano | Vigili del fuoco lo spengono nella notte

Notte di fuoco ad Alzano, dove verso le tre di oggi, lunedì 24 aprile, è scoppiato unin undi via Amilcare Ponchielli. I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti immediatamente e hanno spento le fiamme. Non si sono registrati ...... probabilmente, durante le fasi successive all'. Diventa anche tu sostenitore di ...Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e - mail nel...... vetri antisfondamento, cancellate, recinzioni, rilevatori antifumo e sistemi anti -. ... di qualsiasi categoria catastale, e sulle loro pertinenze, come i giardini e iauto. Bonus ...

Alzano, incendio in un box: intervengono i vigili del fuoco BergamoNews.it

IL ROGO. Le fiamme sono divampate in un garage ad Alzano: nessun ferito, Vigili del fuoco in azione. Le fiamme non hanno provocato nessun ferito ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco ...Alzano Lombardo. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile ad Alzano Lombardo per domare le fiamme che era ...