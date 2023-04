Inaugurata a Pollica la Biblioteca della Terra

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023), in occasione53esima Giornataal Castello dei Principi Capano a, laÈ stata, sabato pomeriggio, al Castello dei Principi Capano, a, in occasione53esima Giornata, “Books & Seeds”, unaa tema che ospite libri per ragazzi. L’iniziata è stata curata da Sara Roversi e Grazia Gotti, e donata al Comune dida Bologna Children’s Book Fair, Accademia Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa e Future Food Institute. “Laè un luogo unico al mondo, in quanto è la prima dedicata alla ...