(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha reso pubblici i dati relativi ai ricoveri per disturbi psichiatrici negli adolescenti. Questi sono passati dai 72 nel 2019 ai 270 nel 2022, con una prevalenza di ricoveri di sesso femminile con un rialzo dal 46% al 73%. I dati indicano inoltre come siano presenti evidenze specifiche relative all’aggressività autodiretta. La tendenza autolesionista, che passa da 7 a 70 ha un incremento del 900%, che equivale a dire che nel 2022 i casi sono stati 10 volte tanto quelli del 2019. I disturbi della condotta alimentare sono aumentati del circa 250%, mentre quelli del ritiro sociale nel 2022 sono stati 7 volte quelli del 2019, pari al 600%. Gli unici dati che mostrano una forte diminuzione riguardano i disturbi del comportamento e, nello specifico, l'aggressività nei confronti degli altri, che mostra un calo del -88%. Gli episodi di ...

In Italia torna l'allarme autolesionismo tra i giovani

