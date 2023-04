?In Campania 11 miliardi ma Pnrr a rischio ritardi

(Di lunedì 24 aprile 2023) La terza rata è in dirittura d?arrivo, i 19delattesi da Bruxelles dovrebbero essere annunciati a breve. Definanziati i nuovi stadi di Venezia e Firenze perché non...

I nuclei familiariarrivo saranno accoltidiverse regioni italiane (Lazio,, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) e avviati ad un percorso di integrazione: per i minori attraverso l'...Una problematica che secondo Tommasetti è l'emblema della gestione sanitaria: 'I viaggi della speranza sono un disonore per un territorio che già paga un caro prezzo dal punto di vista ...... a quota 2 milioni, settimograduatoria assoluta con 116 mila interazioni appena dietro 'Report', a 118 mila. Tra i titoli di Rai 3, per interazioni 'Presa Diretta' è nono, il 'Tgr' ...

Maxi sequestro in Campania di 1,2 tonnellate di marijuana Agenzia ANSA

Fabbisogni occupazionali (2023-2027): le stime per la Campania A livello regionale, nel prossimo quinquennio l’incidenza percentuale della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale totale ...Il consigliere regionale salernitano va all'attacco della Regione: "E' il fallimento della politica di De Luca" ...