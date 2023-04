Ilary Blasi | Tapiro per le liti con Totti | Nella villa all' Eur Francesco può entrare quando vuole

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ottavod'Oro per. La conduttrice è stata intercettata a Milano da Valerio Staffelli, che l'ha messa davanti a una clamorosa gaffe fatta all'Isola dei Famosi. "A me i normodotati non piacciono" ha detto durante la puntata d'esordio, confondendo i "normodotati" con i "normotipo"...

