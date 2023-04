Ilary Blasi | “La casa all’Eur sempre aperta per Totti”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tapiro d'oro alla conduttrice per la gaffe sui 'normodotati' “A me i normodotati non piacciono”. Così, confondendo “normodotati” con “normotipo”, durante la puntata d’esordio de ‘L’Isola dei famosi’ aveva mandato in visibilio gli appassionati di gossip. Una gaffe che, sommata ai battibecchi a distanza con l’ex Francesco, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla conduttrice il Tapiro d’oro di ‘Striscia la notizia’, l’ottavo della sua carriera. La consegna nella puntata di stasera su Canale 5, primo del secondo appuntamento con ‘L’Isola’. “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?”, replica divertita, a cui Staffelli chiede se abbia davvero cambiato la serratura della villaper non far entrare l’ex Francesco. “Francesco ...

, Tapiro dopo la gaffe all'Isola. Su Totti e il divorzio: 'Villa all'Eur Francesco può entrare quando vuole, è sempre aperta' Isola dei Famosi, diretta 24 aprile: ecco chi sarà il primo ...In quegli anni su Spalletti piovve pure la definizione di "piccolo uomo" da parte dell'allora moglie di Totti,, protagonista ora di un durissimo processo per la separazione dall'ex ...'A me i normodotati non piacciono'. Così, confondendo "normodotati" con 'normotipo', durante la puntata d'esordio de 'L'Isola dei famosi' aveva mandato in visibilio gli appassionati di gossip. Una gaffe che, sommata ai ...

Tapiro d'oro a Ilary Blasi: "Totti La casa all'Eur è sempre aperta" Corriere dello Sport

Ilary Blasi e Francesco Totti, come sanno tutti, si sono separati e stanno continuando la loro vita, sia in ambito lavorativo, che sul fronte amoroso. I due sembrano non mollare la presa in tribunale, ...Secondo appuntamento, questa sera in prime time su Canale 5, per L’isola dei famosi (17ma edizione), il reality condotto da Ilary Blasi e con protagonisti sedici naufraghi vip alle prese con una vita ...