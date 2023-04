Ilary Blasi e Noemi Bocchi | sorprende la decisione sui figli Christian | Chanel e Isabel

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il divorzio frae Francesco Totti ha un’altra importante protagonista nel mezzo:, la nuova compagna del Pupone, nonché pietra dello scandalo nell’affaire fra la ex letterina e l’ex Capitano della Roma. A quanto pare, la ragazza di Roma Nord avrebbe il brutto vizio di mettere bocca sulle decisioni del suo fidanzato...

Mancano una manciata di ore all'inizio della seconda puntata dell' Isola dei Famosi 2023. Questa prima settimana di gioco è già stata ricca di colpi di scena che sicuramenteriassumerà al pubblico durante la lunga diretta. Litigi, primi baci, piccoli cedimenti ma anche tanta voglia di mettersi in discussione hanno caratterizzato questi primi giorni dei ...Fotogallery -e Bastian Muller, prove di famiglia con Isabel Totti LETTERA INTIMA Fotogallery - Aurora Ramazzotti, selfie allo specchio per un messaggio di body positivity SI RIMETTONO IN FORMA ...L'Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5conduce l'ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un'isola deserta. Freedom " Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1 Nuovo ...

Ilary Blasi ha preso una decisione circa Noemi Bocchi e i suoi figli: i dettagli in merito alla scelta nel nostro articolo ...Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Madrid dove hanno trascorso il weekend. La coppia è stata ospite di Carlo Ancelotti allo stadio Bernabeu. Hanno assistito a una partita del Real Madrid. Fr ...