Ilary Blasi e il nuovo amore con Bastian | Totti ha qualcosa da ridire

Nella striscia pomeridiana del reality che vede al timone, l'inviato Alvin ha ricordato che la vita dei naufraghi non è andata in pausa dopo che è passato il weekend. Christopher Leoni è riuscito ad accendere il fuoco, e la reazione di Marco ...'carica' per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi . La conduttrice è stata immortalata mentre viaggia in treno, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un pisolino. L'ex moglie di ...Condividi su: Isola dei Famosi Anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda oggi, lunedì 24 aprile in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consuetoaccompagnato dai suoi due opinionisti: Vladimir Luxuria, Enrico Papi. Dopo una sola settimana di permanenza, nell'Isola si sono evolute le prime dinamiche di gioco e sono scoppiate le ...

Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni (cast e concorrenti) della seconda puntata in onda stasera, lunedì 24 aprile 2023. Tutte le info ...Iniziata l'Isola dei famosi, il suo nome non è stato fatto. Il grande escluso torna a parlare della sua mancata partecipazione. Il famoso reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l'Isola dei famos ...