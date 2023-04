Ilary Blasi | “Cambio serratura? La casa è sempre aperta | Francesco può entrare quando vuole”

Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia per. Valerio Staffelli ha consegnato l'ottavo "premio" alla presentatrice dell' Isola dei Famosi , che proprio stasera andrà in onda con la seconda puntata del reality ambientato in Honduras. ...La cantante ora è tra i concorrenti dell' Isola dei famosi 2023 , 17esima edizione, condotta da, ma fino allo scorso anno la ricordavamo tutti col velo. La storia di Cristina Scuccia è ..."A me i normodotati non piacciono". Così, confondendo "normodotati" con "normotipo", durante la puntata d'esordio de 'L'Isola dei famosi' aveva mandato in visibilio gli appassionati di gossip. Una gaffe che, sommata ai ...

Tapiro d'oro a Ilary Blasi a Striscia per la gaffe sui "normodotati" La Gazzetta dello Sport

"A me i normodotati non piacciono". Così Ilary Blasi, confondendo “normodotati" con "normotipo", durante la puntata d'esordio de 'L'Isola dei famosi' aveva mandato… Leggi ...Enrico Papi, tensioni con Ilary Blasi “E’ accaduto durante la pubblicità”, la verità sul ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2023.