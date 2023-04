Il trend più difficile da portare diventa super easy con questi piccoli accorgimenti

Leggi su amica

(Di lunedì 24 aprile 2023) La tendenza see-through è sotto gli occhi di tutti. Sulle passerelle della primavera estate 2023 ha davvero imperato con look sensuali e da sogno. Tanto da far venire voglia a tante donne e ragazze di ogni età di sfoggiarla con la bella stagione. Ma la domanda nasce spontanea. Come indossare abiti trasparenti senza paura di esagerare o continuando a sentirsi perfettamente a proprio agio? La risposta arriva proprio dalle sfilate. In passerella, infatti, non si sono viste solo proposte provocatorie. Di quelle portabili esclusivamente dalle modelle sulle pagine delle riviste patinate o dalle star agli eventi mondani. Sono tantissimi i suggerimenti arrivati dai designer per accogliere questa tendenza senza per forza dover mettere in mostra il seno o gli slip. Basta cercare con un po’ di pazienza. Ecco qualche consiglio strategico per seguire la moda del momento ma con il giusto ...