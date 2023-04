(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilha scelto dire Cristiandal ruolo di allenatore ad interim. Dopo la sconfitta per 6-1 col Newcastle, la decisione del club londinese è stata quella di licenziarel’ex vice di Antonio Conte. “La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. È stato devastante da vedere. Possiamo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Adesso è ufficiale. Ilha deciso di esonerare Antonio Conte . Anche se la formula è quella della risoluzione consensuale. Dopo 16 mesi alla guida degli Spurs finisce l'era dell'allenatore italiano nel Nord di ...- PSG 2 - 0 21:10- Milan 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Maccabi - Fenerbahçe 78 - 74 20:30 Crvena Zvezda - Anadolu Efes 94 - 75 21:00 Monaco - Panathinaikos 84 - 70 BASKET - EUROCUP 18:30 ......in zona Champions League ma nelle ultime settimane hanno subito la clamorosa rimonta del... La vittoria della Fa Cup 2015 - 2016 non basta alla proprietà americana cheVan Gaal. AL suo ...

Il Tottenham esonera anche Stellini: squadra a Mason Calcio e Finanza

Cristian Stellini potrebbe essere sollevato dal ruolo di allenatore ad interim del Tottenham. Il tecnico italiano aveva preso in mano la guida degli Spurs dopo l'addio di Antonio Conte (di cui è stato ...TOTTENHAM STELLINI MASON - La pesantissima sconfitta per 6-1 sul campo del Newcastle ha messo in bilico la posizione di Christian Stellini sulla panchina ...