Il Tatuatore di Auschwitz | Harvey Keitel si unisce al cast della nuova serie Sky Original

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il candidato all’Oscar(The Irishman, Youth) entra a far parte de IldiSky e Peacock. Lo show è basato sull’omonimo bestseller internazionale di Heather Morris, prodotto da Synchronicity Films e Sky Studios in associazione con All3Media International. Ildi, che sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2024 in tutti i territori Sky in Europa, è tratto dalla struggente storia vera di Lale e Gita Sokolov. Lale (Jonah Hauer-King) arriva ad-Birkenau nel 1942 e, poco dopo il suo arrivo, diventa uno dei tätowierer (tatuatori), coloro ai quali cui viene affidato il compito di tatuare il numero di matricola sulle braccia dei compagni di ...

