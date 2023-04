Il sindaco di Kramatorsk all' ANSA | ' avremo il nostro 25 aprile'

Lo ha dichiarato ildi, Oleksandr Honcharenko, in un'intervista all'ANSA. "Vorrei inoltre ringraziare il popolo italiano per il suo sostegno, come parte dell'Ue e singolarmente. ...Lo ha dichiarato ildi, Oleksandr Honcharenko, in un'intervista all'ANSA. "Vorrei inoltre ringraziare il popolo italiano per il suo sostegno, come parte dell'Ue e singolarmente. ...'La ha bombardatodi notte. Non ci sono state vittime', ha scritto ildella città, Oleksandr Honcharenko, su Facebook. Le autorità hanno riferito all'ANSA sul posto che si tratta ...

Sindaco Kramatorsk all'ANSA, 'avremo il nostro 25 aprile' Agenzia ANSA

"Sono convinto che alla fine di questa guerra anche l'Ucraina avrà una nuova festa" come il 25 aprile in Italia. (ANSA) ..."Sono convinto che alla fine di questa guerra anche l'Ucraina avrà una nuova festa" come il 25 aprile in Italia. (ANSA) ...