Il sindaco di Bucha in visita a Bergamo | raccolti 1 | 2 milioni di euro per la città ucraina

... insieme al, al prefetto di Firenze, ai rappresentanti di Anpi e delle Forze armate. Il ... dove assisterà all'inaugurazione del trittico in ceramica di Carlo Carli da Sant'Anna a, ...Visita a Bergamo per ildi, Anatolij Fedoruk , arrivato in città nella giornata di ieri, domenica 23 aprile e che oggi è entrato a Palazzo Frizzoni. Il primo cittadino della città, simbolo della prima fase dell'...Anatolij Fedoruk, ildi, città ucraina martoriata nella prima fase della guerra, è arrivato in visita a Bergamo, Comune con cui è gemellata, per incontrare ilGiorgio Gori e i responsabili della ...

In visita a Bergamo il sindaco di Bucha Agenzia ANSA

Il sindaco di Bucha, a 30 chilometri da Kiev, ha fatto visita oggi a Bergamo, città con la quale la località ucraina è gemellata. Un'occasione per ringraziare il Comune del capoluogo e tutti i cittadi ...Per la Festa della Liberazione a Milano è previsto un corteo che partirà dai Bastioni di Porta Venezia alle 14 ...