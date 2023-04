Il ruolo che Facebook ha avuto nella chiusura di BuzzFeed News

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il sonno della ragione genera mostri. Riavvolgiamo il nastro e torniamo al 2016. Sembra una vita fa. Cosa stavamo facendo quell’anno? Il governo di Matteo Renzi e la sua comunicazione politica via social network aveva rafforzato la nostra convinzione rispetto al futuro delle nostre vite sulle piattaforme digitali. Sempre nel 2016 si stavano facendo largo le stories su Instagram, un social network che solo dal 2018 avrebbela sua consacrazione. TikTok non esisteva ancora se non come musical.ly edominava ancora, in maniera incontrastata, il mercato delle piattaforme digitali. A quell’altezza cronologica Buzz, attraverso il suo CEO Jonah Peretti, sosteneva che il futuro dellefosse proprio sui social network. Sette anni dopo, la stessa persona indica i social network come una delle cause fondamentali della dismissione ...