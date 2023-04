(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha dichiarato che ildei mari si sta innalzando a unpiù che doppio rispetto a quello registrato nel primo decennio di misurazioni (1993-2002), raggiungendo un nuovo record l’anno scorso. Lo scioglimento dei ghiacciai e i livelli record di calore degli oceani – che causano l’espansione dell’acqua – hanno contribuito a un aumento medio deldei mari di 4,62 mm all’anno tra il 2013 e il 2022, ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite in un importante rapporto che illustra i disastrosi danni del cambiamento climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... con il conseguentedei mare, è tra gli elementi più preoccupanti. Al punto che, ... Ma dobbiamo accelerare il', ha scritto nel suo messaggio per la Giornata della Terra. 'Abbiamo ...Viene da Weymouth, una città portuale del sud dell'Inghilterra minacciata dall'del ... Il caso pratico si basa su marce lente, dimostrazioni amolto, molto lento. 'Non si può finire ...Abbiamo gli strumenti, le conoscenze e le soluzioni, ma dobbiamo accelerare il'. Per l'Earth ... Inoltre lo scioglimento dei ghiacciai e l'del livello del mare - che ha nuovamente ...

Il ritmo di innalzamento del livello globale del mare è raddoppiato Lifestyleblog

(Adnkronos) - L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha dichiarato che il livello globale dei mari si sta innalzando a un ritmo più che doppio rispetto a quello registrato nel primo decennio di ...I dati satellitari mostrano che lo scioglimento della calotta glaciale artica è aumentato di tre volte rispetto 30 anni fa ...