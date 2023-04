Ieri un penalty dato e poi: siamo al quarto rigore assegnato in campo e revocato dal Var ... ai tanti detrattori del portoghese ricordiamo che a stagione non ancora conclusa ha superato il...... il device è costituito da un solo pezzo, con il cavo USB che non è estraibile: una volta... 128x68x44 millimetri, per un peso di 59 grammi : la leggerezza non è un, perché proprio Razer ...Ilin gara appartiene a Francesco Bagnaia , che nel 2022 lo haa Fabio Quartararo, e sulla sua Ducati ha stabilito il fast lap dello scorso GP in 1'37''669. Dell'italiano è anche il giro ...

Il record tolto da Ibra, il tunnel di Messi e l’Arsenal: auguri a Billy Costacurta! Pianeta Milan

Alcaraz da record, raggiunto Nadal in una speciale classifica. I due spagnoli hanno raggiunto cinque finali ai 500 prima dei 20 anni.L'Ortigia si impone, con qualche difficoltà, 10-5 contro il Posillipo. Si conclude così il campionato, con un terzo posto blindato con diverse giornate di anticipo e un abbondante e ricco bottino da r ...