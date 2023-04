Il pullman del Napoli scorato dai tifosi in scooter

- Ildei giocatoriNapoli, rientrati dalla trasferta a Torino, è stato accompagnato da un fiume di tifosi su due ...Mi ricordo solamente che sono sceso dal, ho preso la macchina e sono tornato a casa e ... Francesco ha fatto la storiacalcio italiano. Se l'avessi fatto io sarei in prigione magari'. ...Poi l'attaccanteSion racconta il suo trascorso all' Inter e il suo rapporto con Mourinho: "... Una volta abbiamo litigato in: io ho chiesto all'autista di farmi scendere, ho ripreso la ...

Arriva il pullman del Napoli a Capodichino, succede di tutto! | VIDEO INTEGRALE CalcioNapoli24

Il pullman dei giocatori del Napoli, rientrati dalla trasferta a Torino, è stato accompagnato da un fiume di tifosi su due ruote ...Diecimila anime perse d'amore, diecimila cuori azzurri e una chioma color oro che brilla nel cielo di Napoli. Napoli campione, quasi tricolore: manca ancora un pizzico per raccontare ufficialmente il ...