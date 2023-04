Il presidente di Aspan | “Manca manodopera nei forni? Prendete gli stagisti e formateli”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo. Diversi panettieri della provincia denuncianonza di personale. Cercano nuovi dipendenti ma non trovano nessuno disposto a lavorare, a svegliarsi di notte per le infornare pane, focacce, pizze, brioches. Un fenomeno che Massimo Ferrandi,dell’, l’associazione dei panificatori bergamaschi, conosce bene. Ma una soluzione c’è, secondo lui: “Basta accogliere glidelle nostre sette scuole sparse su tutto il territorio. Purtroppo ho riscontrato una certa riluttanza da parte dei nostri associati in questo senso. Credo che così facendo perdano una grande opportunità. Certo, inizialmente ci si deve dedicare un po’ per formare questi giovani, però ne vale la pena. Perché così si possono insegnare loro le proprie metodologie di lavoro, si possono istruire in base alle proprie ...