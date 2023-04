Il Pnrr si può e si deve fare L’opinione di Bartoli Tor Vergata

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 aprile 2023) Vogliono convincerci che il Piano Nazionale per il Rilancio e Resilienza,, non si può. Lo sostengono implicitamente le lamentele dei sindaci, il cinismo degli “esperti” in pubblica amministrazione, e anche voci governative. Accusano la Commissione europea di impedire ogni modifica al Piano con la sua “rigidità”. Vogliono farci credere che se perderemo 200 mld in doni e in prestiti (da cominciare a restituire dopo 10 anni e a tassi d’interesse inferiori a quelli che l’Italia può ottenere) non è colpa loro. Non è così. In poco più di un anno dall’approvazione a Bruxelles del Piano italiano fino alla fine del governo Draghi, l’impossibile ha cominciato ad accadere: le leggi delega per la riforma della giustizia erano varate con relativi decreti attuativi, la legge per la concorrenza 2021 approvata e quella per il 22 sulla buona strada. ...