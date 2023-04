Il Paradiso delle Signore | trama 24 aprile 2023 | il ritorno di Armando

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023)Ferraris tornerà finalmente a Milano nel corso della puntata de Ilche andrà in onda lunedì 24. Il capo magazziniere è partito di recente per Londra per trascorrere dei giorni in compagnia di Agnese e per conoscere la figlioletta di Tina e Sandro appena nata. La signora Amato, in particolare, ha trascorso molti mesi con la figlia a causa della sua gravidanza a rischio eracconterà ai suoi amici come si è trovato a Londra. Intanto, Matilde, nonostante Tancredi le abbia consigliato più volte di smetterla di indagare sull'incendio che ha distrutto il mobilificio della sua famiglia, sarà determinata a scoprire la verità. La donna, per risolvere quell'intricato mistero, chiederà aiuto a Vittorio e il direttore del grande ...