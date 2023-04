Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Matilde vicina a scoprire la verità sull' incendio grazie a Vittorio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 24 aprile 2023) Inizia una nuova settimana in cui ci faranno compagnia i personaggi de Il: ecco tutte ledella puntata di oggi, lunedì 24 aprile La settimana scorsa avevamo vistosempre più concentrata acosa fosse realmente successo quella sera nel mobilificio di famiglia. Ad avere acceso ancor di più la sua curiosità è stato anche il ritorno di Marco Sant’Erasmo che è iniziato a dubitare lui stesso, dopo alcuni dubbi dia possibilità che Tancredi fosse coinvolto. Quest’ultimo si era persino sentito male tanto ad andare in ospedale, non prima di aver chiesto adi smetterla di mettere altre pulci nell’orecchio a sua moglie. Nel frattempo Marco si av...