Il Paradiso delle Signore 7 | spoiler 1° maggio | Agnese va via da Milano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 aprile 2023) La settima stagione de Ilsi avvicina alla conclusione. Nel corso della puntata che andrà in onda su Rai 1 lunedì 1°, l’attenzione verrà focalizzata in particolar modo su Marco, il quale comunicherà di essere in procinto per partire per l’America, per poter svolgere un lavoro. Alfredo proverà a far ingelosire Irene con Clara, ma la donna cercherà di far leva sul suo orgoglio. Alla luceultime indagini sull’incendio, Vittorio Conti inizierà a nutrire dei sospetti su Tancredi. Nel mentre Gemma confiderà alle sue colleghe Veneri di essere in dolce attesa.prenderà una decisione, lasciare per sempre il magazzino di Conti, e volare a Londra, per iniziare una nuova vita. Il7, ...