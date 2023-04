Il Napoli può vincere lo scudetto già alla prossima giornata? Gli incroci e cosa deve succedere

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il contorovescia è iniziato da tempo, ma giàfine di questa settimana si potrebbe arrivare al termine ultimo. Mancano sempre meno settimane, giorni e ore: poi asarà. E occhio perché il prossimo incontro di campionato potrebbe essere determinante in tal senso. È possibile, infatti, che gli uomini di Luciano Spalletti diventino Campioni d’Italia il giorno successivopartita del Maradona in programma sabato 29 aprile alle 20.45. Tra cinque giorni Osimhen e compagni accoglieranno tra le mura amiche la Salernitana di Paulo Sousa. Quello di sabato potrebbe diventare il derby più iconico della storia del. Gli azzurri del mister toscano, in 31 partite giocate sin qui da agosto, hanno conquistato ben 78 punti, figli di 25 vittorie, 3 pareggi e solamente 3 ...

Ilha tracciato una squadra da seguire: ha comprato i giocatori giusti, con un progetto ... Questa è una squadra cheaprire un ciclo, ha tutte le carte in regola per poterlo ...Giusto invece non dare il penalty ieri, perché le citate proteste di Fiorentina esono state,... un giocatore che a destra è diventato prevedibile, perchésolo accentrarsi per cercare di ...'Ila Torino ha esorcizzato i suoi demoni. La Juve nonlamentarsi, dovevano anche espellere Gatti''s Italian forward Giacomo Raspadori celebrates with his teammate's Nigerian forward Victor Osimhen after winning in the Italian Serie A ...