Il Napoli ha proposto un altro modo di vincere | fair play | correttezza | pulizia di gioco

(Di lunedì 24 aprile 2023) È stata una partita bellissima, che ha offerto uno spettacolo all’interno dello spettacolo. Mi riferisco, in particolare, a quello che si è innanzitutto visto da parte della Juventus e dell’arbitro mandato a dirigere la partita. Il pugno vigliacco di Gatti a Kvaratskhelia, per esempio: vigliacco perché è un gesto, un comportamento letteralmente esorbitante rispetto a quelli che in una partita di calcio si dovrebbero adottare, da cui chi lo subisce non può difendersi (nel senso di evitarlo) sia perché non se lo aspetta (si sta giocando a pallone, in effetti), sia perché di spalle all’offensore; vigliacco perché, c’è da giurarsi, Gatti mai si sarebbe permesso di farlo ad Ibrahimovic, perché ben consapevole che poi, nello spogliatoio, avrebbe dovuto mettersi a cercare i suoi denti per terra grazie alla luce dell’I phone di ultima generazione con cui se ne va in giro. E, in uno con il ...