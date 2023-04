Il Napoli ha messo in cornice la magnificenza Repubblica

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mancano 5 punti e poi sarà scudetto, per il. Su La, Emanuele Gamba scrive: “Il tempo corre e il gol del doppio azzurro Raspadori è il sigillo di ceralacca su un dominio mai così eclatante: se davvero il titolo arriverà nel prossimo turno, mai nessuno l’avrà vinto con un tale anticipo e forse nemmeno con una tale, anche se quella non fa statistica”. Il gol di Raspadori è arrivato ben oltre il 90?. Gamba esamina le circostanze che hanno portato alla rete. “l’ultimo contropiede della Juve s’è spento sul ruzzolone di Cuadrado, che anziché rialzarsi e tornare in difesa è rimasto seduto nell’area altrui, mentre dall’altra parte tre riserve del, Zielinski, Elmas e Raspadori, confezionavano il gol segnato di volée mancina dall’attaccante proprio nella zona che avrebbe dovuto essere coperta ...

Meglio l'azione corale delche è parso maggiormente padrone del centrocampo, nonostante l'... è così gli uomini di Spalletti non hanno quasi maiil naso dalle parti di Szczesny nei primi ...... come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di, ... insieme a FS Italiane, del documento che sottolinea l'impegnoin campo da diverse istituzioni ...Ma per le Regioni italiane il Pnrr hasul piatto molte risorse per piani ambiziosi. Lazio e ... dalle linee 1 e 6 della metropolitana difino ad un impianto per il recupero dei pannolini. ...

Chi è Thiago Almada, obiettivo del Napoli: Messi, Fuerte Apache, il ... Goal.com

Mentre sul fronte "Scudetto 2022/2023" il Napoli ha messo ormai l'ipoteca sul titolo, in fondo alla parte sinistra del tabellone è un ...Raspadori trova al 93° il gol della vittoria contro la Juve e spinge il Napoli verso lo scudetto - Inter e Milan vincono e la lotta per un posto in Champions si fa caldissima - Stasera Atalanta-Roma ...