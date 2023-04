Il mio gelataio mi ha spiegato come fare il gelato al cioccolato con solo 3 ingredienti

Leggi su donnaup

(Di lunedì 24 aprile 2023) Questoalconè semplicissimo da preparare in casa e non serve alcun macchinario particolare, tanto meno la gelatiera. Si mormora, nella mia città, che la gelateria più antica e conosciuto prepari i propri gelati servendosi del latte condensato per addensare e conferire quel gusto unico, quasi di caramello vanigliato a tutte le varietà di sapore che offre. A dire il vero sono poche, ben studiate, per farla breve e rendere l’idea, sono le più gettonate. Così, una volta giuntami questa notizia, mi sono concentrata bene e ho cercato di individuare le diverse sfumature di sapore rispetto agli altri concorrenti di zona. Ed era vero! Il loroaveva una nota intensa di latte condensato a renderlo unico e spaziale. Mi sono fatta spiegare la ricetta, l’ho sperimentata ...