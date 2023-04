Il mercato degli smartphone ricondizionati si scontra con il consumismo compulsivo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ricondizionare, o rigenerare, sono parole chiave per un uso ecosostenibile dello, un oggetto molto difficile da rendere ecologico perché la sua carbon footprint è di un certo impatto. A partire dagli ottantadue chilogrammi di CO2 che comporta il suo ciclo produttivo, proseguendo con le tragedie che in Africa segnano l’estrazione del coltan, indispensabile per ottimizzare il consumo di energia nei chip, fino alle complesse procedure di smaltimento delle batterie al litio. Per arrivare al riciclo, che interessa nemmeno l’un per cento dei telefoni in circolazione. Per lo più, infatti, finiscono semplicemente nella spazzatura o dimenticati in un cassetto. Ci vorrebbero, secondo una ricerca della McMaster University, dieci anni di utilizzo del dispositivo per pareggiare il consumo di energia impiegato per estrarre i materiali che lo compongono. Invece, la vita ...