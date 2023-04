Il maschio Alfa o maschio Alpha e tutti gli altri | i bravi ragazzi

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per noi donne è l’equivalente del principe azzurro: è per questo che il(o), probabilmente non esiste, in natura. In compenso, il quotidiano è pieno di uomini che declinano l’interobeto greco. Dopo secoli passati a cercare l’uomo (pensate a Diogene, con il lanternino), arriva clamorosa la rivelazione: il(o) non esiste: quel prototipo della virilità maschile, che domina senza sopraffare, che guida senza comandare e che si piace senza essere narciso, sarebbe un parto della fantasia. Femminile, ovviamente, solleticata dal cervello rettiliano, ma anche maschile, in cerca di modelli cui ispirarsi. La teoria ...