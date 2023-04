Il gin è il nuovo trend dei distillati | ecco i 5 gin più costosi e particolari

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il gin è un distillato di cereali a cui vengono aggiunte note aromatiche provenienti dalla macerazione di erbe. Tra le più diffuse il ginepro, ma a questo se ne aggiungono molte altre, alcune davvero inaspettate. Il gin è stato introdotto nel diciassettesimo secolo per la prima volta nei Paesi Bassi, dove veniva utilizzato come medicinale. La sua diffusione si è poi espansa nel resto d’Europa e in particolare in Gran Bretagna dove è divenuto sempre più popolare, anche nelle classi operaie. E’ da lì infatti che è nata anche l’usanza di consumare il gin abbinato con acqua tonica, per coprire il sapore di alcuni medicinali utili per combattere la malaria. Il gin oggi: uninarrestabile. Arrivato fino a oggi attraverso una tradizione di long drink diffusi in maniera abbastanza generica tra gli anni Ottanta e Novanta, è dall’inizio del...